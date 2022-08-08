"Барселона" разгромила "УНАМ Пумас", Левандовски забил дебютный гол

В товарищеском матче «Барселона» принимала мексиканский клуб «УНАМ Пумас».

В товарищеском матче "Барселона" принимала мексиканский клуб "УНАМ Пумас".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне (Испания) и завершилась победой каталонского клуба со счетом 6:0.

Голы в составе "Барселоны" забили футболисты Роберт Левандовски, Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг, Френки де Йонг и Педри, который оформил дубль в этой встрече. Примечательно, что гол в этой игре стал дебютным для Левандовского в составе каталонцев.

Напомним, новый розыгрыш испанской Примеры начнется 12 августа.