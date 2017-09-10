"Барселона" разгромила "Эспаньол" в каталонском дерби, Месси оформил хет-трик - ВИДЕО

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ «Барселона» разгромила «Эспаньол» в матче третьего тура испанской Примеры.

Как передает Report, встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

В другом матче мадридский «Реал» на своём поле не сумел обыграть вернувшийся в Примеру «Леванте». Встреча завершилась ничьей 1:1.

Испания - Примера. 3-й тур

Барселона – Эспаньол - 5:0

Голы: 1:0 – Месси – 26, 2:0 – Месси – 35, 3:0 – Месси – 67, 4:0 – Пике – 87, 5:0 – Суарес – 90.

«Реал» - «Леванте» - 1:1

Голы: Лукас (36) - Иви (12).

Удаление: Марсело («Реал»), 89