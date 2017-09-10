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    "Барселона" разгромила "Эспаньол" в каталонском дерби, Месси оформил хет-трик - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ «Барселона» разгромила «Эспаньол» в матче третьего тура испанской Примеры.

    Как передает Report, встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

    В другом матче мадридский «Реал» на своём поле не сумел обыграть вернувшийся в Примеру «Леванте». Встреча завершилась ничьей 1:1.

    Испания - Примера. 3-й тур

    Барселона – Эспаньол - 5:0

    Голы: 1:0 – Месси – 26, 2:0 – Месси – 35, 3:0 – Месси – 67, 4:0 – Пике – 87, 5:0 – Суарес – 90.

    «Реал» - «Леванте» - 1:1

    Голы: Лукас (36) - Иви (12).

    Удаление: Марсело («Реал»), 89

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