"Барселона" продлила контракт с ведущим футболистом на 5 лет

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "Барселона" объявила о согласовании продления контракта с левым защитником Жорди Альбой.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с 30-летним футболистом заключен 5-летний контракт.

По новому контракту Альба будет защищать цвета сине-гранатовых до 30-го июня 2024 года. Сумма отступных составляет пятьсот миллионов евро. В ближайшие дни клуб объявит о конкретном дне подписания нового контракта.

Отметим, что Жорди Альба выступает в "Барселоне" с 2012 года. В составе команды он четырежды становился победителем Ла Лиги, столько же раз обладателем кубка страны и один раз победителем Лиги чемпионов УЕФА.