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"Барселона" продлила контракт с Рафиньей

"Барселона" продлила контракт с Рафиньей Испанская "Барселона" подписала новый контракт с бразильским футболистом Рафиньей.
Футбол
22 мая 2025 г. 22:48
Барселона продлила контракт с Рафиньей

Испанская "Барселона" подписала новый контракт с бразильским футболистом Рафиньей.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба каталонцев.

Соглашение с 28-летним нападающим рассчитано до 2028 года.

Рафинья выступает за "Барселону" с 2022 года. В составе команды он дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл кубок страны и два - суперкубок. Ранее форвард выступал за английский "Лидс", французский "Ренн", португальские "Спортинг" и "Виторию", бразильский "Аваи".

В текущем сезоне Рафинья забил 13 мячей в Лиге чемпионов и делит первое место по этому показателю с форвардом германской "Боруссии" из Дортмунда Серу Гирасси.

"Барселона" в полуфинале турнира проиграла итальянскому "Интеру" (3:3, 3:4 после дополнительного времени).

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" Rafinya ilə yeni müqavilə imzaladığını elan edib

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