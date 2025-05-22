"Барселона" продлила контракт с Рафиньей

Испанская "Барселона" подписала новый контракт с бразильским футболистом Рафиньей.

Испанская "Барселона" подписала новый контракт с бразильским футболистом Рафиньей.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба каталонцев.

Соглашение с 28-летним нападающим рассчитано до 2028 года.

Рафинья выступает за "Барселону" с 2022 года. В составе команды он дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл кубок страны и два - суперкубок. Ранее форвард выступал за английский "Лидс", французский "Ренн", португальские "Спортинг" и "Виторию", бразильский "Аваи".

В текущем сезоне Рафинья забил 13 мячей в Лиге чемпионов и делит первое место по этому показателю с форвардом германской "Боруссии" из Дортмунда Серу Гирасси.

"Барселона" в полуфинале турнира проиграла итальянскому "Интеру" (3:3, 3:4 после дополнительного времени).