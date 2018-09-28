"Барселона" представила новый дизайн логотипа клуба - ВИДЕО

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Испанский футбольный клуб «Барселона» представил обновлённый дизайн своей эмблемы.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба каталонского коллектива.
Главное отличие нового логотипа от нынешнего — это отсутствие аббревиатуры FCB, которая обозначает название клуба.
Обновлённый дизайн уже был утверждён советом директоров сине-гранатовых. Теперь его должны одобрить на ассамблее членов клуба, которая состоится 20 октября.
Таким образом, «Барселона» может сменить логотип впервые с 2002 года.
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