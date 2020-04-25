​"Барселона" предложила "Тоттенхэму" обменяться игроками

"Барселона" предложила двух игроков "Тоттенхэму" за полузащитника Танги Ндомбеле.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, каталонский клуб из-за кризиса, который вызван пандемией коронавируса, не сможет выплатить полную сумму за футболиста, поэтому предложил лондонскому клубу Самюэля Юмтити и Нелсона Семеду.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ндомбеле провел за «Тоттенхэм» 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Юмтити в свою очередь сыграл за "Барселону" 11 игр в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями. Семеду принял участие в 21 матче, в которых записал в свой актив 3 результативные передачи.

"Барселона" после 27 туров возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 58 очков. "Тоттенхэм" занимает восьмое место в АПЛ (41).