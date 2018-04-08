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    "Барселона" повторила 38-матчевую беспроигрышную серию "Реала Сосьедад"

    Серия «Барселоны» состоит из 31 победы и 7 ничьих

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ «Барселона», обыграв дома «Леганес» со счётом 3:1, довела свою беспроигрышную серию до 38 матчей в испанской Примере.

    Как передает Report, таким образом, каталонский клуб повторил рекорд «Реала Сосьедад», который провёл без поражений 38 поединков в национальном первенстве с 29-го тура сезона-1978/79 по 32-й тур сезона-1979/80.

    Серия «Барселоны» состоит из 31 победы и 7 ничьих, в то время как «Реал Сосьедад» одержал 22 победы и 16 раз сыграл вничью.

    В нынешнем сезоне подопечным Эрнесто Вальверде предстоит провести ещё 7 матчей. В следующем туре каталонская команда на своём поле примет «Валенсию».

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