О нас

"Барселона" получила лицензию на участие в Лиге чемпионов сезона-2023/2024

"Барселона" получила лицензию на участие в Лиге чемпионов сезона-2023/2024 Комитет первой инстанции испанской федерации по лицензированию УЕФА, состоящий из пяти членов и возглавляемый Игнасио Нуньесом Луке, выдал лицензию на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов 18 клубам испанской Ла Лиги, включая "Барселону".
Футбол
13 мая 2023 г. 00:48
Барселона получила лицензию на участие в Лиге чемпионов сезона-2023/2024

Комитет первой инстанции испанской федерации по лицензированию УЕФА, состоящий из пяти членов и возглавляемый Игнасио Нуньесом Луке, выдал лицензию на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов 18 клубам испанской Ла Лиги, включая "Барселону".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Mundo Deportivo.

После изучения представленной документации 9 мая было единогласно принято решение о выдаче лицензии "Барселоне", которая уже забронировала билет в престижный европейский турнир. Каталонская команда стала недосягаемой для пятой команды чемпионата Испании, "Вильярреала", которого лидер Примеры опережает на 28 очков. Таким образом, сине-гранатовые избежали наказания по делу о подкупе судей.

Напомним, 23 марта УЕФА начал расследование в отношении "Барселоны" по "делу Негрейры". Клуб собирались лишить лицензии в случае, если на основании собранных доказательств дело дойдёт до санкций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Barselona"ya Çempionlar Liqasında iştirak üçün lisenziya verilib

Самое важное

Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
12 мая 2023 г. 20:04
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
12 мая 2023 г. 18:05
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
12 мая 2023 г. 15:33
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
11 мая 2023 г. 13:34
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
11 мая 2023 г. 13:19
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
11 мая 2023 г. 12:35
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
11 мая 2023 г. 10:05
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
10 мая 2023 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi