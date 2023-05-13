"Барселона" получила лицензию на участие в Лиге чемпионов сезона-2023/2024

Комитет первой инстанции испанской федерации по лицензированию УЕФА, состоящий из пяти членов и возглавляемый Игнасио Нуньесом Луке, выдал лицензию на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов 18 клубам испанской Ла Лиги, включая "Барселону".
Об этом
После изучения представленной документации 9 мая было единогласно принято решение о выдаче лицензии "Барселоне", которая уже забронировала билет в престижный европейский турнир. Каталонская команда стала недосягаемой для пятой команды чемпионата Испании, "Вильярреала", которого лидер Примеры опережает на 28 очков. Таким образом, сине-гранатовые избежали наказания по делу о подкупе судей.
Напомним, 23 марта УЕФА начал расследование в отношении "Барселоны" по "делу Негрейры". Клуб собирались лишить лицензии в случае, если на основании собранных доказательств дело дойдёт до санкций.