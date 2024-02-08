"Барселона" подала иск в CAS к "Зениту" на €490 тыс. из-за трансфера Малкома

Испанский футбольный клуб "Барселона" подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) к санкт-петербургскому "Зениту". Каталонцы утверждают, что российский клуб обязан выплатить "Барселоне" €490 тыс. по условиям соглашения о трансфере в "Зенит" бразильского

Испанский футбольный клуб "Барселона" подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) к санкт-петербургскому "Зениту". Каталонцы утверждают, что российский клуб обязан выплатить "Барселоне" €490 тыс. по условиям соглашения о трансфере в "Зенит" бразильского футболиста Малкома.

Как передает Report , сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

"Барселона" указывает на пункт в договоре о переходе игрока, который обязывает "Зенит" выплачивать каталонскому клубу €490 тыс. за каждый выход российской команды в групповой этап Лиги чемпионов при условии, что Малком сыграет как минимум половину матчей Российской премьер-лиги. "Зенит" в свою очередь ссылается на постановление FIFA, которое освобождает клуб от уплаты этой суммы, потому что он был отстранен от игр в еврокубках после начала российско-украинского военного конфликта, передает издание. Слушания по этому делу CAS назначил на 22 марта.

Малком перешел из «Барселоны» в "Зенит" 2 августа 2019 года за €40 млн плюс €5 млн в виде бонусов. В начале своего дебютного сезона в петербургском клубе бразилец получил травму, от которой восстановился только в 2020 году. В групповом этапе Лиги чемпионов за "Зенит" он играл только в сезоне 2020/21. Весной 2022 года UEFA сообщил, что не допустит российские клубы к еврокубкам. Летом 2023 года Малком перешел из "Зенита" в саудовский "Аль-Хиляль" за €60 млн.