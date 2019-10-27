 Наверх

"Барселона" планирует сменить главного тренера

"Барселона" планирует сменить главного тренера

"Барселона" приняла решение сменить главного тренера по окончанию сезона. Считается, что Эрнесто Вальверде отработает контракт, который с ним продлевать не станут.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, руководство футбольного клуба рассчитывает найти замену 55-летнему наставнику, который за два года работы брал только трофеи на внутренней арене.

Обе европейские кампании в Лиге чемпионов окончились для "Барселоны" разочарованием. Так, в минувшем розыгрыше "сине-гранатовые" позволили "Ливерпулю" сделать сумасшедший камбэк в двухматчевом поединке.

На роль главного тренера рассматривают Рональда Кумана, который сейчас руководит сборной Нидерландов.

Другой вариант - наставник ПСВ Марк ван Боммель.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!