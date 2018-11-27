"Барселона" первый спортивный клуб в мире со средней зарплатой более 10 млн

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ «Барселона» стала первой спортивной командой в мире, средняя зарплата в которой превысила £ 10 млн в год.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, средняя зарплата в «Барселоне» составляет £ 10,45 млн (€ 11,81 млн). Вторым в мире идёт мадридский «Реал» — £ 8,10 млн (€ 9,16 млн). Также в топ-10 по средним зарплатам входят ещё два футбольных клуба — «Ювентус» (£ 6,73 — € 7,6) и «Манчестер Юнайтед» (£ 6,53 — € 7,38).

Полностью топ-10 спортивных клубов с самыми высокими средними зарплатами в мире выглядит так:

1. «Барселона» (футбол, £ 10,45 млн — € 11,81)

2. «Реал» (футбол, £ 8,10 — € 9,16)

3. «Оклахома-Сити Тандер» (баскетбол, £ 7,85 — € 8,87)

4. «Голден Стэйн Уорриорз» (баскетбол, £ 7,82 — € 8,84)

5. «Вашингтон Уизардс» (баскетбол, £ 7,63 — € 8,63)

6. «Торонто Рэпторс» (баскетбол, £ 7,58 — € 8,57)

7. «Хьюстон Рокетс» (баскетбол, £ 7,49 — € 8,47)

8. «Майами Хит» (баскетбол, £ 7,04 — € 7,96)

9. «Ювентус» (футбол, £ 6,73 — € 7,61)

10. «Манчестер Юнайтед» (футбол, £ 6,53 — €7 ,38).