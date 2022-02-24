"Барселона" отказалась лететь в Петербург на матч Евролиги с "Зенитом"

Баскетбольный клуб «Барселона» принял решение не лететь в Санкт-Петербург на матч регулярного чемпионата Евролиги из-за ситуации на Украине.

Баскетбольный клуб "Барселона" принял решение не лететь в Санкт-Петербург на матч регулярного чемпионата Евролиги из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, встреча с "Зенитом" была запланирована на 25 февраля. У испанского клуба в расписании еще один ближайший матч в России - 27 февраля в Москве.

"После появившейся в последние часы информации о войне между Россией и Украиной "Барселона" приняла решение не лететь в Санкт-Петербург сегодня. На 24 февраля запланированы различные встречи с вовлеченными сторонами, и решение по матчу будет принято в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении.