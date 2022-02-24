О нас
Аудио новости

"Барселона" отказалась лететь в Петербург на матч Евролиги с "Зенитом"

"Барселона" отказалась лететь в Петербург на матч Евролиги с "Зенитом" Баскетбольный клуб «Барселона» принял решение не лететь в Санкт-Петербург на матч регулярного чемпионата Евролиги из-за ситуации на Украине.
Футбол
24 февраля 2022 г. 21:10
Барселона отказалась лететь в Петербург на матч Евролиги с Зенитом

Баскетбольный клуб "Барселона" принял решение не лететь в Санкт-Петербург на матч регулярного чемпионата Евролиги из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, встреча с "Зенитом" была запланирована на 25 февраля. У испанского клуба в расписании еще один ближайший матч в России - 27 февраля в Москве.

"После появившейся в последние часы информации о войне между Россией и Украиной "Барселона" приняла решение не лететь в Санкт-Петербург сегодня. На 24 февраля запланированы различные встречи с вовлеченными сторонами, и решение по матчу будет принято в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Barselona" basketbol matçı üçün Rusiyaya uçmaqdan imtina edib

Самое важное

Первый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 февраля 2022 г. 18:26
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
23 февраля 2022 г. 20:38
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
23 февраля 2022 г. 18:03
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
23 февраля 2022 г. 14:46
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
23 февраля 2022 г. 12:37
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
23 февраля 2022 г. 00:18
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
22 февраля 2022 г. 22:27
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
22 февраля 2022 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi