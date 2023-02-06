"Барселона" обыграла "Севилью" и увеличила отрыв от "Реала" в чемпионате Испании по футболу

"Барселона" со счетом 3:0 обыграла "Севилью" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Барселона" со счетом 3:0 обыграла "Севилью" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе "Камп Ноу".

В составе победителей голы забили Жорди Альба (58-я минута), Гави (70) и Рафинья (79). На 8-й минуте матча капитан каталонской команды Серхио Бускетс получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

"Барселона" не проигрывает "Севилье" в чемпионате Испании на протяжении 15 матчей, последний раз команда уступала клубу из Андалусии 3 октября 2015 года (1:2). После этого "Барселона" одержала 11 побед, четыре раза команды сыграли вничью. "Севилья" последний раз обыгрывала "Барселону" в чемпионате Испании в гостях 15 декабря 2002 года (3:0).

Каталонцы лидируют в чемпионате Испании, подопечные Хави набрали 53 очка и теперь опережают идущий вторым "Реал" на 8 очков. В воскресенье "Реал" на выезде уступил "Мальорке" со счетом 0:1.