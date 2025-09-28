"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на первое место в чемпионате Испании
Футбол
- 28 сентября, 2025
- 23:20
"Барселона" дома со счетом 2:1 обыграла "Реал Сосьедад" в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметились Жюль Кунде (43-я минута) и Роберт Левандовский (59). У "Реал Сосьедад" отличился Альваро Одриосола (31).
"Барселона" благодаря победе возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 19 очков и на один балл обошли идущий вторым "Реал". "Реал Сосьедад" занимает 17-е место турнирной таблицы с 5 очками. В следующем туре "Барселона" на выезде сыграет с "Севильей" 5 октября, "Реал Сосьедад" в этот же день примет "Райо Вальекано".
Последние новости
00:53
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов нападением на христиан в СШАДругие страны
00:34
В США неизвестный устроил стрельбу в мормонской церкви, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:21
ЦИК Молдовы заявляет о лидерстве партии Санду после подсчета 60% протоколов - ОБНОВЛЕНО 2Другие страны
23:54
ФИФА планирует изменить правило пенальтиФутбол
23:35
Фото
Президент Азербайджана поделился публикацией с церемонии открытия III Игр СНГВнутренняя политика
23:35
Фото
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за церемонией открытия III Игр СНГ в Гяндже - ОБНОВЛЕНО 3Внутренняя политика
23:20
"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на первое место в чемпионате ИспанииФутбол
22:41
Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачете III Игр СНГИндивидуальные
22:24