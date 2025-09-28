Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на первое место в чемпионате Испании

    Футбол
    • 28 сентября, 2025
    • 23:20
    Барселона обыграла Реал Сосьедад и вышла на первое место в чемпионате Испании

    "Барселона" дома со счетом 2:1 обыграла "Реал Сосьедад" в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

    Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметились Жюль Кунде (43-я минута) и Роберт Левандовский (59). У "Реал Сосьедад" отличился Альваро Одриосола (31).

    "Барселона" благодаря победе возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 19 очков и на один балл обошли идущий вторым "Реал". "Реал Сосьедад" занимает 17-е место турнирной таблицы с 5 очками. В следующем туре "Барселона" на выезде сыграет с "Севильей" 5 октября, "Реал Сосьедад" в этот же день примет "Райо Вальекано".

    "Barselona" İspaniya çempionatında birinci pilləyə yüksəlib

