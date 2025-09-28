İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Barselona İspaniya çempionatında birinci pilləyə yüksəlib

    "Barselona" İspaniya çempionatının VII turunda evdə "Real Sociedad"ı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, qaliblərin heyətində qolları Jül Kunde (43) və Robert Levandovski (59) vurublar. "Real Sociedad"ın heyətində isə Alvaro Odriosola (31) fərqlənib.

    "Barselona" qələbə sayəsində İspaniya çempionatının turnir cədvəlinə liderlik edir. 19 xala malik Hans-Diter Flikin yetirmələri ikinci yerdəki "Real"ı (18 xal) qabaqlayır. "Real Sociedad" 5 xalla turnir cədvəlinin 17-ci pilləsində qərarlaşıb.

    Növbəti turda "Barselona" oktyabrın 5-də səfərdə "Sevilya" ilə qarşılaşacaq, "Real Sociedad" isə həmin gün "Rayo Valyekano"nu qəbul edəcək.

    "Real Sociedad" "Barselona" klubu İspaniya La Liqası
    "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на первое место в чемпионате Испании

