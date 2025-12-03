"Барселона" обыграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Футбол
    • 03 декабря, 2025
    • 02:27
    "Барселона" дома со счетом 3:1 обыграла "Атлетико" в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

    Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Камп Ноу".

    В составе победителей голы забили Рафинья (26-я минута), Дани Ольмо (65) и Ферран Торрес (90+6). У "Атлетико" отличился Алекс Баэна (19). На 36-й минуте нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

    "Барселона" укрепилась на первом месте турнирной таблицы чемпионата Испании, команда набрала 37 очков и продлила победную серию в турнире до пяти игр. Каталонцы на четыре очка опережают идущий вторым "Реал", который проведет свой матч 19-го тура 3 декабря, команда в гостях сыграет с "Атлетиком". "Атлетико" идет на четвертом месте с 31 очком, мадридцы прервали свою серию из семи побед во всех соревнованиях.

    В следующем матче чемпионата "Барселона" на выезде сыграет с "Бетисом", "Атлетико" в гостях встретится с "Атлетиком". Обе игры пройдут 6 декабря.

