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    "Барселона" обыграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании - ВИДЕО

    Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Барселона" одержала победу над "Атлетико" со счетом 2:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

    Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметились Рафинья (64-я минута) и Лионель Месси (86).

    У проигравших отличился Диего Годин (70). Этот матч стал 300-м для Диего Симеоне в качестве главного тренера "Атлетико".

    В турнирной таблице "Барселона" занимает второе место, набрав 54 очка, "Атлетико" с 45 очками идет четвертым.

    В следующем матче "Атлетико" 2 марта в гостях сыграет с "Депортиво", "Барселона" днем ранее на своем поле примет "Спортинг".

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