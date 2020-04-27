"Барселона" не будет принуждать футболистов играть из-за ситуации с COVID-2019

"Барселона" не будет принуждать игроков возвращаться к матчам, если они не уверены, что не заразятся коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, по мнению медицинского штаба сине-гранатовых, до сих пор существует высокий риск заражения коронавирусом. Поэтому руководство каталонского клуба также рассматривает вопрос об отказе от дальнейшего участия в матчах, при возобновлении сезона, пока органами здравоохранения страны не будут созданы соответствующие санитарные условия. Ранее президент Примеры Хавьер Тебас выступил с заявлением, в котором рассказал, что командам будет грозить техническое поражение, в случае отказа выхода на матч.

Руководство лиги не одобряет позицию "Барселоны", но готово принять ее, так как за ситуацией следят еще шесть клубов, которые ждут официального заявления каталонцев и в случае чего, готовы поддержать ее.