"Барселона" назвала условия продления контракта с Суаресом

Испанская "Барселона" продлит контракт с уругвайским нападающим Луисом Суаресом, в том случае, если он проведёт за команду не менее 60% матчей сезона-2020/2021.

Об этом Report передает со ссылкой на AS.

"Нам с семьёй очень хорошо в Барселоне, а я всё ещё чувствую, что могу приносить пользу команде. Я хочу и дальше играть за "Барсу", но не всё зависит от меня. Решение о продлении контракта должно принять руководство клуба. Но если я сыграю больше 60% матчей в следующем сезоне, контракт продлят автоматически", — приводит слова уругвайца AS.

Действующее соглашение форварда с "Барселоной" действует до июня 2021 года. В январе Суарес получил травму колена и выбыл из строя до конца сезона. В текущем розыгрыше Ла Лиги 33-летний уругваец провёл за "Барсу" 17 матчей и забил 11 голов.