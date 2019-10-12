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"Барселона" намерена предложить Месси контракт на 10 лет

"Барселона" намерена предложить Месси контракт на 10 лет

Испанский клуб "Барселона" работает над новым контрактом для своего капитана Лионеля Месси.

Как сообщает со ссылкой на Cadena Ser, руководство каталонского клуба намерено удержать 32-летнего нападающего минимум до 2022 года. При этом клуб готов предложить аргентинцу контракт сроком на 10 лет, который будет выходить за рамки футбольного поля. Таким образом, "Барселона" хочет связать с собой бренд "Месси" даже после завершения футболистом карьеры.

Отметим, что Месси выступает за первую команду каталонского клуба с 2005 года. В составе "Барселоны" нападающий провел 692 матча, в которых забил 604 мяча. Действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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