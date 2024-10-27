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"Барселона" на выезде разгромила "Реал" в первом Эль-Класико сезона

"Барселона" на выезде разгромила "Реал" в первом Эль-Класико сезона "Барселона" со счетом 0:4 разгромила мадридский "Реал" в матче 11-го тура испанской Ла лиги.
Футбол
27 октября 2024 г. 00:55
Барселона на выезде разгромила Реал в первом Эль-Класико сезона

"Барселона" со счетом 0:4 разгромила мадридский "Реал" в матче 11-го тура испанской Ла лиги.

Как сообщает Report, первый Эль-Класико сезона прошел на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В составе "Барсы" дублем отметился Роберт Левандовский (54', 56'). Третий гол в ворота "сливочных" забил Ламин Ямаль на 77-й минуте. За шесть минут до конца основного времени матча Рафинья установил окончательный счет - 0:4.

После победы "блауграна" набрала 30 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице испанского чемпионата. "Реал" идет вторым, у него 24 балла.

Ямаль стал самым молодым автором гола в матчах между "Барселоной" и "Реалом". Игроку 17 лет и 105 дней. Он превзошел достижение Альфонсо Наварро, который в 1947 году забил в возрасте 17 лет и 356 дней.

"Реал" прервал беспроигрышную серию в чемпионате Испании из 42 матчей. В предыдущий раз команда Карло Анчелотти проигрывала в первенстве страны 24 сентября 2023 года. Тогда сильнее "Реала" оказался "Атлетико" (3:1). Более продолжительная серия без поражений в чемпионате Испании была у "Барселоны" в 2017-2018 годах и составляла 43 матча.

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