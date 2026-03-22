"Барселона" может временно покинуть "Камп Ноу" из-за установки крыши

"Барселона" может вновь временно покинуть стадион "Камп Ноу" из-за предстоящих работ по установке новой крыши.

Как передает Report, об этом сообщает издание Diari ARA.

Монтаж кровли, запланированный на лето 2027 года, может занять до семи месяцев, что дольше первоначально ожидаемых сроков. В этот период проведение матчей на стадионе будет невозможно.

Операционный директор клуба Жоан Сентеллес ранее заявлял, что команда планирует провести три последних тура сезона-2026/2027 и три стартовых матча следующего чемпионата на выезде, чтобы освободить арену для работ.

В качестве временных вариантов рассматриваются "Эстади Йохан Круифф" и "Олимпийский стадион Монжуик". Однако второй вариант считается менее предпочтительным из-за финансовых затрат, а первый не соответствует требованиям Ла Лиги по вместимости - минимум 15 тыс. мест.

Президент клуба Жоан Лапорта изучает возможность увеличения вместимости "Эстади Йохан Круифф" с 6 тыс. до 16 тыс. мест, однако для этого потребуется разрешение городских властей.

Отметим, что недавно обновленный "Камп Ноу" уже частично открыт - матч с "Севильей" посетили около 60 тыс. зрителей.