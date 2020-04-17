​"Барселона" исключила возвращение Неймара

Неймар https://report.az/storage/news/d0b4ca10c05d3e2808645266860b7109/9af24cf3-74a6-4e87-8b9f-e8fe466d64c6_292.jpg

Нападающий "Пари Сен Жермен" Неймар не вернется в "Барселону" в летнее трансферное окно.

Как передает Report со ссылкой на Catalunya Radio, каталонский клуб исключил возможность трансфера бразильского форварда в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.

Главной трансферной целью "Барселоны" является форвард "Интера" Лаутаро Мартинес.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 млн. евро. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к сине-гранатовым, однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.

Контракт Неймара с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешней кампании бразилец помог ПСЖ в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.