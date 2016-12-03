"Барселона" и "Реал" сыграют в "класико" испанского футбола

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Барселона" и "Реал" сыграют в субботу в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, к главному "класико" испанского футбола "Барселона" подошла с шестиочковым отставанием от лидирующего столичного клуба, который считается фаворитом предстоящей игры, несмотря на гостевой статус.

Первое "класико" сезона "Барселона" проведет в ранге чемпиона Испании, "Реал" - лидера нынешнего турнира и победителя Лиги чемпионов. Оба испанских гранда уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона, при этом "Королевский клуб" за четыре месяца еще не потерпел ни одного поражения, успев завоевать Суперкубок Европы.

Каталонцы в чемпионате Испании потерпели уже два поражения - от "Алавеса" и "Сельты", а две последние встречи завершили вничью с "Малагой" и "Реал Сосьедадом". Перед этим подопечные Луиса Энрике трижды выиграли, но с разницей всего лишь в один мяч.

Несмотря на последние неудачи, "Барселона" в национальном первенстве идет второй, отставая от "Реала" уже на шесть очков. В случае поражения гандикап "Королевского клуба" может стать уже критическим. В 13 турах "Реал" лишь трижды сыграл вничью, победив в шести предыдущих матчах. Прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов, другой столичный клуб "Атлетико", команда Зинедина Зидана разгромила две недели назад со счетом 3:0 - благодаря хет- трику Криштиану Роналду.

Португалец к концу осени, наконец, набрал оптимальную форму, начало сезона он пропустил из-за травмы, полученной в финале триумфального для его сборной чемпионата Европы с французами. В 10 матчах чемпионата португалец забил уже 10 мячей, тогда как Месси, который из-за различных повреждений также пропустил лишь три игры, - девять.