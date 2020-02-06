​"Барселона»" хочет усилить линию атаки

"Барселона" продолжает искать усиление в атаку, которое помогло бы заменить травмированных Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

Как передает Report, трансферное окно в Европе уже закрыто, однако из-за тяжелой кадровой ситуации для каталонцев могут сделать исключение. При этом речь идет исключительно о футболистах, выступающих в Испании.

Сейчас" каталонцы интересуются Анхелем Родригесом из "Хетафе", Лукасом Пересом из "Алавеса" и Борхой Иглесиасом из "Бетиса". Также "Барселона" сохраняет интерес к нападающему "Жироны" Кристиану Стуани.

Луис Суарес травмировался в полуфинальном матче Суперкубка Испании против мадридского "Атлетико" 9 января, оставшись без игр и тренировок на четыре месяца. У Дембеле - разрыв сухожилия, который он получил на тренировке. Француз не сыграет до конца сезона.