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“Барселона” готовит предложение в размере 23,5 млн по Виллиану

​“Барселона” готовит предложение в размере € 23,5 млн по Виллиану

“Барселона” готовится сделать предложение по вингеру “Челси” Виллиану.

Как передает Report, oю этом сообщает Sky Sports в своём “твиттере”.

Согласно информации источника, сине-гранатовые будут готовы заплатить за 31-летнего футболиста синих € 23,5 млн. Подписать бразильского футболиста каталонский клуб намерен до закрытия зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Виллиан принял участие в 30 матчах на клубном уровне. На счету вингера 5 забитых мячей и 5 результативных передач.

Контракт бразильца с “Челси” рассчитан до ближайшего лета. Ранее сообщалось, что лондонский клуб уже начал переговоры с бразильцем о продлении действующего соглашения.

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