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"Барселона" готова продать 6 игроков ради приобретения норвежского форварда

"Барселона" готова продать 6 игроков ради приобретения норвежского форварда "Барселона" сделала форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда своей главной трансферной целью
Футбол
13 марта 2021 г. 03:45
Барселона готова продать 6 игроков ради приобретения норвежского форварда
Эрлинг Холанд

"Барселона" сделала форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда своей главной трансферной целью.

Как передает Report со ссылкой на Marca, стоимость трансфера может составить около 100 млн. евро "Барселоне" придётся продать ряд игроков, чтобы осуществить переход, так как клуб имеет большие задолженности.

Каталонцы готовы продать Филиппе Коутиньо, Самуэля Юмтити, Мартина Брайтвайта, Жуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Новое руководство клуба сделает всё необходимое, чтобы подписать перспективного норвежца.

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос ранее выразил мнение о возможном приглашении Холанда в "Королевский клуб".

На счету 20-летнего скандинава 31 забитый мяч и 8 голевых передач в 29 встречах за "Боруссию" во всех турнирах.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" Holannı almaq üçün 4 futbolçusunu satmağa hazırdır

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