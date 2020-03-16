​"Барселона" готова предложить тер Штегену новый контракт

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может подписать с каталонским клубом новый контракт.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, клуб ведет переговоры с немецким вратарем о продлении соглашения до 2024 года. "Барселона" готова предложить тер Штегену 6,3 млн. евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что "Барселона" не готова удовлетворить финансовые запросы тер Штегена, который хотел повышения зарплаты до 15 млн. евро в год - это сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком клуба после нападающего Лионеля Месси.

Марк-Андре выступает за "Барселону" с 2014 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

В услугах тер Штегена заинтересованы лондонский "Челси", мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус". Трансферная стоимость вратаря оценивается в 90 млн. евро.