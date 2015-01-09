​"Барселона" разорвала отношения с ФИФА

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу рассказал об отношениях с ФИФА после запрета на трансферы для каталонского клуба, передает Report.

"Мы разорвали отношения с ФИФА. Они будут восстановлены по окончании запрета на трансферы", – сказал Бартомеу.

Также, по его словам, представителей "Барселоны" не будет на вручении Золотого мяча из-за примененных санкций, даже несмотря на то, что одним из кандидатов на получение приза является игрок каталонского клуба Лионель Месси.

Кроме того, ожидается, что Бартомеу выразит свое недовольство в письме президенту ФИФА Зеппу Блаттеру. По словам Бартомеу, "Барселона" не будет менять работу со своей академией.

Напомним, что запрет на приобретение новых футболистов сроком на два трансферных периода был наложен на "Барселону" в апреле 2014 года. Такое наказание было назначено ФИФА за нарушение клубом правил подписания иностранных игроков в возрасте до 18 лет в период с 2009 по 2013 год.