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    ​"Барселона" договорилась с "Валенсией" о покупке Андре Гомеша

    Ранее отмечалось, что Валенсия хочет продать футболиста за €65 миллионов

    Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Барселона" объявила о покупке полузащитника "Валенсии" Андре Гомеша.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

    22-летний португальский полузащитник будет официально представлен на следующей неделе. Подробности соглашения не сообщаются. Ранее отмечалось, что "Валенсия" хочет продать футболиста за €65 миллионов.

    В сезоне-2015/16 Гомеш провел 30 матчей в чемпионате Испании, забил три гола и отдал три голевые передачи. В составе национальной сборной Португалии Гомеш принял участие в пяти играх на чемпионате Европы во Франции, где завоевал титул чемпиона.

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