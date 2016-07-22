​"Барселона" договорилась с "Валенсией" о покупке Андре Гомеша

Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Барселона" объявила о покупке полузащитника "Валенсии" Андре Гомеша.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

22-летний португальский полузащитник будет официально представлен на следующей неделе. Подробности соглашения не сообщаются. Ранее отмечалось, что "Валенсия" хочет продать футболиста за €65 миллионов.

В сезоне-2015/16 Гомеш провел 30 матчей в чемпионате Испании, забил три гола и отдал три голевые передачи. В составе национальной сборной Португалии Гомеш принял участие в пяти играх на чемпионате Европы во Франции, где завоевал титул чемпиона.