"Барселона" близка к приобретению 17-летнего футболиста за 50 млн евро

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 17-летний нападающий бразильского "Сантоса" Родриго Силва де Гоис может стать игроком "Барселоны".

Как сообщает Report со ссылкой на Sport.es, отец игрока прибыл в столицу Каталонии для переговоров с клубом.

Скауты каталонского клуба считают Родриго одним из самых перспективных игроков своего возраста. Бразильского вингера очень часто сравнивают с Неймаром. Контракт бразильца с "Сантосом" рассчитан до 2022 года. Опция выкупа игрока составляет 50 млн. евро.

Отметим, что в основном составе клуба Родриго провел 7 матчей и отметился 2 голами. Также на его счету 3 забитых мяча в 4 матчах за юношескую сборную Бразилии.