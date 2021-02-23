Банишевский: По стопам легендарного деда

"Раньше мы называли его "Толиком", а сейчас такое имя будет считаться неуважительным. Сегодня проходит 75 лет со дня рождения Анатолия Андреевича. Мне очень приятно, что люди помнят о нем, хотя его нет с нами уже 23 года".

"Раньше мы называли его "Толиком", а сейчас такое имя будет несолидно. Сегодня проходит 75 лет со дня рождения Анатолия Андреевича. Мне очень приятно, что люди помнят о нем, хотя его нет с нами уже 23 года".

Об этом заявила Report вдова легендарного нападающего бакинского клуба "Нефтчи" Анатолия Банишевского Инна Банишевская.

По словам женщины, внук Али Банишевский хочет стать преемником своего деда. Она отмечает, что у мальчика большое желание играть в футбол: "Даже находясь в Киеве, он очень хочет играть в футбол. С детства постоянно бегает с мячом. И теперь он намерен пойти по стопам своего деда. Потому что это в его генах".