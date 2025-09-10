ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Баку ожидает более 12 тыс. иностранных туристов на Гран-при "Формулы-1"

    Футбол
    • 10 сентября, 2025
    • 10:16
    Баку ожидает более 12 тыс. иностранных туристов на Гран-при Формулы-1

    В дни Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку ожидается приезд свыше 12 тыс. иностранных туристов.

    Как передает Report, об этом сообщили в компании "Baku City Circuit".

    По данным организаторов, в прошлом году более 80% зрителей этапа составили иностранцы. Многие приезжали в столицу даже без билетов - только для того, чтобы почувствовать атмосферу гонки.

    Согласно статистике "Формулы-1", 55% болельщиков готовы рекомендовать азербайджанский этап друзьям, а 72% планируют вернуться в течение ближайших двух лет.

    Средние траты одного иностранного гостя составляют около $2200, что превращает Гран-при в фактор развития туризма и бизнеса в стране.

    В 2024 году трансляции бакинской гонки собрали аудиторию в 86 млн зрителей, а общее количество людей, интересовавшихся соревнованиями на разных платформах, превысило 3,9 млрд.

    С учетом высокого интереса к Гран-при Азербайджана в этом году были построены две новые трибуны. Из 12 трибун билеты на 10 уже полностью распроданы, общая вместимость превысит 20 тыс. мест.

    В подготовке к гонке задействованы более 2 тыс. инженеров, техников и монтажников. В дни этапа к ним присоединятся еще 1,5 тыс. сотрудников, 2 тыс. волонтеров и 1,4 тыс. маршалов. Если ранее большую часть работ выполняли зарубежные подрядчики, то сейчас процесс полностью перешел к местным компаниям, что создает новые рабочие места и повышает квалификацию азербайджанских специалистов.

    Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет с 19 по 21 сентября.

    "Formula 1" yarışı zamanı Bakıya 12 mindən çox xarici turistin gələcəyi gözlənilir
    Baku expects over 12,000 foreign tourists for Formula 1 Grand Prix

