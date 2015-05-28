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    Бакка: хочу посвятить эту победу Богу

    Это особое достижение

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Нападающий «Севильи» Карлос Бакка поделился эмоциями от победы в финале Лиги Европы.

    Как передает Report, в решающем матче в Варшаве испанская команда победила со счётом 3:2 днепропетровский «Днепр», а колумбийский футболист сумел оформить дубль.

    «Хочу посвятить эту победу Богу и моей семье в Колумбии. Это особое достижение. Хочу наслаждаться этой победой.

    Рад был помочь команде двумя голами», — приводит слова 28-летнего форварда официальный сайт УЕФА.

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