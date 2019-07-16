Бакинское транспортное агентство выделило специальные автобусы на матч "Карабаха"

В ходе ответного матча "Карабаха" с албанским "Партизани" в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА для болельщиков будут выделены специальные автобусы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, был получен положительный ответ на обращение в Бакинское транспортное агентство с просьбой обеспечить удобную транспортировку футбольных фанатов на стадион "Далга Арена" в Мардакяне.

Так, 17 июля с 18:30 по 19:45 с интервалом в 10 минут будут курсировать автобусы со станции метро "Кероглу" до стадиона "Далга Арена". Проезд в автобусах с логотипом "Карабаха" будет доступен только для обладателей билетов на матч. После игры автобусы вернут болельщиков обратно на станцию метро "Кероглу".

Отметим, что матч начнется в 21:00.