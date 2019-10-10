Бакинский олимпийский стадион - один из самых вместительных в СНГ

Бакинский олимпийский стадион - один из самых вместительных в СНГ

10 октября, 2019 16:27

https://report.az/storage/news/f1f9915528563c00aa1424f9b885b035/a8166bd5-be36-419e-947e-c472eadce3c8_292.jpg Бакинский олимпийский стадион вошел в десятку крупнейших стадионов в странах Содружества Независимых Государств. Как сообщает Report, согласно данным рейтинга, составленного ТурСтат, на пространстве СНГ азербайджанский стадион на третьем месте по вместительности. Лидирует в списке московский стадион "Лужники". ТОП-10 стадионов в странах СНГ: 1. стадион "Лужники" в Москве (81 тысяча зрителей) 2. стадион "Олимпийский" в Киеве (70 тысяч зрителей) 3. стадион "Олимпийский" в Баку (69 тысяч зрителей) 4. стадион " Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (68 тысяч зрителей) 5. стадион им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси (55 тысяч зрителей) 6. стадион "Раздан" в Ереване (54 тысячи зрителей) 7. стадион "Нижний Новгород" (45 тысяч зрителей) 8. стадион "Мордовия Арена" в Саранске (44 тысячи зрителей) 9. стадион "Металлист" в Харькове (40 тысяч зрителей) 10. стадион "Калининград" (35 тысяч зрителей).

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