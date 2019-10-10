Бакинский олимпийский стадион - один из самых вместительных в СНГ

Бакинский олимпийский стадион вошел в десятку крупнейших стадионов в странах Содружества Независимых Государств.
Как сообщает Report, согласно данным рейтинга, составленного ТурСтат, на пространстве СНГ азербайджанский стадион на третьем месте по вместительности. Лидирует в списке московский стадион "Лужники".
ТОП-10 стадионов в странах СНГ:
1. стадион "Лужники" в Москве (81 тысяча зрителей)
2. стадион "Олимпийский" в Киеве (70 тысяч зрителей)
3. стадион "Олимпийский" в Баку (69 тысяч зрителей)
4. стадион " Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (68 тысяч зрителей)
5. стадион им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси (55 тысяч зрителей)
6. стадион "Раздан" в Ереване (54 тысячи зрителей)
7. стадион "Нижний Новгород" (45 тысяч зрителей)
8. стадион "Мордовия Арена" в Саранске (44 тысячи зрителей)
9. стадион "Металлист" в Харькове (40 тысяч зрителей)
10. стадион "Калининград" (35 тысяч зрителей).
Şamo QuliyevАвтор новости