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Бакинский олимпийский стадион - один из самых вместительных в СНГ

Бакинский олимпийский стадион - один из самых вместительных в СНГ

Бакинский олимпийский стадион вошел в десятку крупнейших стадионов в странах Содружества Независимых Государств.

Как сообщает Report, согласно данным рейтинга, составленного ТурСтат, на пространстве СНГ азербайджанский стадион на третьем месте по вместительности. Лидирует в списке московский стадион "Лужники".

ТОП-10 стадионов в странах СНГ:

1. стадион "Лужники" в Москве (81 тысяча зрителей)

2. стадион "Олимпийский" в Киеве (70 тысяч зрителей)

3. стадион "Олимпийский" в Баку (69 тысяч зрителей)

4. стадион " Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (68 тысяч зрителей)

5. стадион им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси (55 тысяч зрителей)

6. стадион "Раздан" в Ереване (54 тысячи зрителей)

7. стадион "Нижний Новгород" (45 тысяч зрителей) 

8. стадион "Мордовия Арена" в Саранске (44 тысячи зрителей)

9. стадион "Металлист" в Харькове (40 тысяч зрителей)

10. стадион "Калининград" (35 тысяч зрителей).

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