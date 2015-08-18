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    Бакинский олимпийский стадион объявлен лучшим спортивным сооружением года

    Проект представлен на конкурс компанией Thornton Tomasetti

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Журнал Engineering News Record (ENR) обнародовал список лучших проектов года в мировом масштабе. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, Бакинский олимпийский стадион, сданный в эксплуатацию в марте текущего года, в преддверии Первых Европейских Игр "Баку-2015", был объявлен лучшим проектом года в категории спортивные сооружения.

    Проект представлен на конкурс компанией Thornton Tomasetti.

    Бакинский олимпийский стадион построил главный подрядчик SOCAR. На этом стадионе состоялись церемонии открытия и закрытия Первых Европейских Игр "Баку-2015", а также состязания по легкой атлетике.

    Отметим, что журнал Engineering News Record проводит конкурс лучших строительных и дизайнерских проектов мира уже в третий раз. Жюри в составе из всемирно известных экспертов оценивает представленные конкурсу проекты с точки зрения безопасности, инноваций, общественного значения, дизайнерских и строительных качеств. В этом году в конкурсе участвовали аэропорты, мосты и тоннели, административные здания, культурные, образовательные и туристические объекты, строения промышленного значения и т.д.

    Информация о победивших проектах и подробная информация о жюри будет опубликована в номере, журнала Engineering News Record, который выйдет 7 сентября. 10 сентября а отеле Grand Hyatt в Нью-Йорке среди победивших проектов будет выбран "Лучший всемирный проект года ENR". Бакинский Олимпийский стадион имеет большие шансы получить эту престижную награду.  

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