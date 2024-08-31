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"Байер" впервые за полтора года проиграл в чемпионате Германии

"Байер" впервые за полтора года проиграл в чемпионате Германии "Лейпциг" обыграл "Байер" со счетом 3:2 в матче второго тура чемпионата Германии по футболу, проходившем в Леверкузене.
Футбол
31 августа 2024 г. 23:48
Байер впервые за полтора года проиграл в чемпионате Германии

"Лейпциг" обыграл "Байер" со счетом 3:2 в матче второго тура чемпионата Германии по футболу, проходившем в Леверкузене.

Как передает Report, в составе победителей мячи забили Кевин Кампль, отличившийся на 7-й добавленной к первому тайму минуте, и Лоис Опенда (57-я, 80-я минуты).

У "Байера" голы на счету Джереми Фримпонга (39) и Алехандро Гримальдо (45).

"Байер" потерпел первое поражение в чемпионате Германии с 27 мая 2023 года, тогда команда в последнем туре чемпионата сезона-2022/23 на выезде уступила "Бохуму" со счетом 0:3.

В сезоне-2023/24 "Байер" впервые стал чемпионом Германии, пройдя турнир без поражений, одержав 28 побед и 6 раз сыграв вничью.

"Лейпциг" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, команда набрала шесть очков. "Байер" - девятый с тремя очками. В следующем туре "Лейпциг" 14 сентября примет "Унион", "Байер" в этот же день на выезде сыграет с "Хоффенхаймом".

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