"Байер" и "Ливерпуль" согласовали переход Вирца

Леверкузенский "Байер" согласовал с английским "Ливерпулем" переход немца Флориана Вирца.
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"Вирц переходит в "Ливерпуль", - указал журналист.
Он отметил, что мерсисайдцы достигли принципиальной устной договоренности с представителями Леверкузена о пакете, который с учетом бонусов достигает 150 млн евро.
"Футболист [и "Ливерпуль"] уже достигли договоренности две недели назад, теперь трансфер неизбежен", – подчеркнул Романо, добавив, что Вирц готовится к медицинскому обследованию и подписанию контракта.