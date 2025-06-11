"Байер" и "Ливерпуль" согласовали переход Вирца

Леверкузенский "Байер" согласовал с английским "Ливерпулем" переход немца Флориана Вирца.

Леверкузенский "Байер" согласовал с английским "Ливерпулем" переход немца Флориана Вирца.

Как передает Report , об этом в соцсети Х написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Вирц переходит в "Ливерпуль", - указал журналист.

Он отметил, что мерсисайдцы достигли принципиальной устной договоренности с представителями Леверкузена о пакете, который с учетом бонусов достигает 150 млн евро.

"Футболист [и "Ливерпуль"] уже достигли договоренности две недели назад, теперь трансфер неизбежен", – подчеркнул Романо, добавив, что Вирц готовится к медицинскому обследованию и подписанию контракта.