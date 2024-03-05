"Байер 04" не будет проводить пресс-конференцию и открытую тренировку в Баку

Немецкий футбольный клуб "Байер 04", который встретится с "Карабахом" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, не будет проводить пресс-конференцию и открытую тренировку в Баку.

Немецкий футбольный клуб "Байер 04", который встретится с "Карабахом" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, не будет проводить пресс-конференцию и открытую тренировку в Баку.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы агдамского клуба Анар Гаджиев.

По его словам, главный тренер леверкузенского клуба Хаби Алонсо проведет пресс-конференцию онлайн 6 марта в 12:00 по бакинскому времени.

Представитель Германии прибудет в Баку вечером и отправится прямо в отель.

Матч "Карабах" - "Байер 04" пройдет 7 марта в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответный матч состоится 14 марта в Леверкузене.