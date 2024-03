Соперник агдамского "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Байер" поделился публикацией в социальных сетях после ответного поединка.

Как передает Report, в посте отмечается, что леверкузенский клуб с большим уважением относится к чемпиону Азербайджана: "Ваша команда заслужила уважение. Вы сыграли против нас 4 отличных матча, но, пожалуйста, давайте не будем повторять это снова".