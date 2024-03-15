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“Bayer 04” “Qarabağ”la bağlı səmimi paylaşım edib: Komandanıza böyük hörmətlə yanaşırıq

“Bayer 04” “Qarabağ”la bağlı səmimi paylaşım edib: Komandanıza böyük hörmətlə yanaşırıq Almaniyanın “Bayer 04” futbol klubu “Qarabağ”la bağlı paylaşım edib.
Futbol
15 Mart , 2024 03:01
“Bayer 04” “Qarabağ”la bağlı səmimi paylaşım edib: Komandanıza böyük hörmətlə yanaşırıq

Almaniyanın “Bayer 04” futbol klubu “Qarabağ”la bağlı paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

“Komandanıza böyük hörmət bəsləyirik! Bizə 4 əla oyun yaşatdınız, amma xahiş edirik, bunu bir daha etməyin!”.

Xatırladaq ki, “Qarabağ” UEFA Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsində cavab oyununda “Bayer 04”ə yenilib.

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