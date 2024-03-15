“Bayer 04” “Qarabağ”la bağlı səmimi paylaşım edib: Komandanıza böyük hörmətlə yanaşırıq

Almaniyanın “Bayer 04” futbol klubu “Qarabağ”la bağlı paylaşım edib.
“Report” xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
“Komandanıza böyük hörmət bəsləyirik! Bizə 4 əla oyun yaşatdınız, amma xahiş edirik, bunu bir daha etməyin!”.
Xatırladaq ki, “Qarabağ” UEFA Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsində cavab oyununda “Bayer 04”ə yenilib.
Huge respect for your team! You gave us 4 great games, but please, let's not do this again!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en)
#B04QAR| #Bayer04 #UEL #aCROSSeurope https://t.co/oESlnEY1lv March 14, 2024