​AzTV вновь получил право на трансляцию Английской Премьер-лиги

В Азербайджане будет транслироваться Английская Премьер-лига, считающаяся самой представительной футбольной лигой в мире.

По сообщению Report, право транслировать одно из самых зрелищных футбольных действ в Азербайджане вновь получил AzTV.

Информацию подтвердил замдиректора телеканала Сиявуш Алиев.

Обрадовав футбольных фанатов, он отметил: "Контракт на трансляцию Английской Премьер-лиги истек в конце прошлого сезона. После длительных переговоров была достигнута договоренность и получено право вновь транслировать чемпионат".

По словам С.Алиева, добиться этого права не так-то просто.

"Крупнейший федеральный канал России – "Матч TВ" не сможет транслировать этот чемпионат. Право на трансляцию получил Rambler.ru. В соседней Турции Английская Премьер-лига транслируется посредством частной и платной телевизионной платформы. Учитывая все это, завоевание нами права на открытую трансляцию станет хорошим подарком для всех любителей футбола в Азербайджане", - отметил он.



