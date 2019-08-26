Азербайджанская Премьер-лига: "Зиря" примет "Нефтчи"

Сегодня состоится последний матч 2-го тура Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передаёт Report, "Зиря" у себя дома примет "Нефтчи". Матч под управлением рефери ФИФА Рагима Гасанова начнётся в 21:00.

Обе команды начали чемпионат без побед. "Зиря" на выезде проиграла "Сабаилу" - 0:1, а "Нефтчи" сыграл у себя дома вничью с "Сабах" - 1:1.

Азербайджанская Премьер-лига, 2-й тур

26 августа (понедельник)

19:00. "Зиря" - "Нефтчи"

Судьи: Рагим Гасанов, Намик Гусейнов, Ейюб Ибрагимов, Рауф Джаббаров

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Стадион Спортивного комплекса "Зиря"

Отметим, что состоявшихся 3 матчах 2-го тура "Сабаил" на выезде разгромил "Сумгайыт", а "Карабах" - "Габалу" со счётом 3:0. "Сабах" же на своём поле проиграл "Кешля" - 0:1.