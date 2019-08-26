Азербайджанская Премьер-лига: "Зиря" примет "Нефтчи"

Сегодня состоится последний матч 2-го тура Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Как передаёт Report, "Зиря" у себя дома примет "Нефтчи". Матч под управлением рефери ФИФА Рагима Гасанова начнётся в 21:00.
Обе команды начали чемпионат без побед. "Зиря" на выезде проиграла "Сабаилу" - 0:1, а "Нефтчи" сыграл у себя дома вничью с "Сабах" - 1:1.
Азербайджанская Премьер-лига, 2-й тур
26 августа (понедельник)
19:00. "Зиря" - "Нефтчи"
Судьи: Рагим Гасанов, Намик Гусейнов, Ейюб Ибрагимов, Рауф Джаббаров
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Стадион Спортивного комплекса "Зиря"
Отметим, что состоявшихся 3 матчах 2-го тура "Сабаил" на выезде разгромил "Сумгайыт", а "Карабах" - "Габалу" со счётом 3:0. "Сабах" же на своём поле проиграл "Кешля" - 0:1.
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