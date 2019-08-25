Азербайджанская Премьер-лига: "Сабах" у себя дома проиграл "Кешля"

В Азербайджанской Премьер-лиге по футболу состоялась очередная встреча 2-го тура.

Как передаёт Report, на Bank Respublika Arena столкнулись клубы "Сабах" и "Кешля".

Матч под управлением рефери Сабухи Байрамова завершился победой гостей. Единственный гол в дополненное время первого тайма забил Вюсал Искандерли. На 73-й минуте Сезар Меза Колли оставил "Кешля" в меньшинстве, чем, однако, не смог воспользоваться "Сабах".

В результате, "Кешля" одержал свою первую победу.

Отметим, что в первом матче тура "Сумгайыт" дома разгромно проиграл "Сабах" - 0:3.