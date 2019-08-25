Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Габалу"

В Азербайджанской Премьер-лиге по футболу состоялась очередная встреча 2-го тура.

Как передаёт Report, последний чемпион "Карабах" у себя на поле принял "Габалу".

Прошедший на "Азерсун Арена" матч завершился победой агдамского клуба - 3:0. На 61-й минуте Ричард Алмейда реализовал пенальти. А уже на 63-й минуте Магайе Гейе увеличил разницу до двух мячей. На 79-й минуте Абдулла Зубир поставил точку, в третий раз поразив ворота "Габалы".

В результате, "Карабах" заработал 6-е очко, в то время как у "Габалы" очков всё ещё нет.

Отметим, что в других матчах тура "Кешля" на выезде обыграл "Сабах" - 1:0, а "Сабаил" в гостях разгромил "Сумгайыт" - 3:0. В последнем матче тура "Зиря" завтра сыграет с "Нефтчи".