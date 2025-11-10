Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Футбол
    • 10 ноября, 2025
    • 15:40
    Азербайджанский судья по футзалу впервые в истории получил назначение на финал ЧЕ

    Впервые в истории азербайджанский судья по футзалу получил назначение на финальный этап чемпионата Европы.

    Об этом Report сообщили в АФФА.

    Рефери ФИФА Хикмет Гафарлы станет одним из 32 судей, которые будут работать в финальном этапе чемпионата Европы-2026, проводимого совместно Латвией, Литвой и Словенией. Х. Гафарлы будет обслуживать матчи, которые пройдут в Латвии и Литве во время турнира.

    Отметим, что игры континентального первенства будут проходить с 21 января по 7 февраля 2026 года.

