Азербайджанский судья по футзалу впервые в истории получил назначение на финал ЧЕ

Впервые в истории азербайджанский судья по футзалу получил назначение на финальный этап чемпионата Европы.

Об этом Report сообщили в АФФА.

Рефери ФИФА Хикмет Гафарлы станет одним из 32 судей, которые будут работать в финальном этапе чемпионата Европы-2026, проводимого совместно Латвией, Литвой и Словенией. Х. Гафарлы будет обслуживать матчи, которые пройдут в Латвии и Литве во время турнира.

Отметим, что игры континентального первенства будут проходить с 21 января по 7 февраля 2026 года.