Азербайджанский судья по футзалу впервые в истории получил назначение на финал ЧЕ
Футбол
- 10 ноября, 2025
- 15:40
Впервые в истории азербайджанский судья по футзалу получил назначение на финальный этап чемпионата Европы.
Об этом Report сообщили в АФФА.
Рефери ФИФА Хикмет Гафарлы станет одним из 32 судей, которые будут работать в финальном этапе чемпионата Европы-2026, проводимого совместно Латвией, Литвой и Словенией. Х. Гафарлы будет обслуживать матчи, которые пройдут в Латвии и Литве во время турнира.
Отметим, что игры континентального первенства будут проходить с 21 января по 7 февраля 2026 года.
Последние новости
15:42
Пашинян провел совещание руководящего состава ВС АрменииВ регионе
15:40
Азербайджанский судья по футзалу впервые в истории получил назначение на финал ЧЕФутбол
15:33
Нетаньяху и Кушнер обсудили второй этап урегулирования в ГазеДругие страны
15:29
В Аддис-Абебе пройдет азербайджано-эфиопский бизнес-форумБизнес
15:27
МИД Азербайджана почтил память Мустафы Кемаля АтатюркаВнешняя политика
15:26
В Губе автомобиль из свадебного кортежа попал в аварию, водитель погибПроисшествия
15:18
Видео
В Гедабеке вспыхнул пожар в гористой местностиПроисшествия
15:15
Депутат: Перевозки из Центральной Азии через Азербайджан имеют стратегическое значениеДругие
15:11