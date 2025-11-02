Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Азербайджанский рефери будет судить матч "Арсенала" в Лиге чемпионов

    Футбол
    • 02 ноября, 2025
    • 14:39
    Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на матч чешской "Славии" против лондонского "Арсенала" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, на бровках ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали.

    Функции четвертого судьи будет выполнять Эльчин Масиев.

    Отметим, что матч "Славия" - "Арсенал" состоится 4 ноября.

