Азербайджанский рефери будет судить матч "Арсенала" в Лиге чемпионов

Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на матч чешской "Славии" против лондонского "Арсенала" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, на бровках ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали.

Функции четвертого судьи будет выполнять Эльчин Масиев.

Отметим, что матч "Славия" - "Арсенал" состоится 4 ноября.