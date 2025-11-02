İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Çempionlar Liqasında "Arsenal"ın oyununa təyinat alıb

    Futbol
    • 02 noyabr, 2025
    • 14:25
    Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Çempionlar Liqasında Arsenalın oyununa təyinat alıb

    Azərbaycanın FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA-dan təyinat alıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, Çexiyada yerli "Slaviya" və İngiltərənin "Arsenal" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununu idarə edəcək.

    Zeynal Zeynalov və Akif Əmirəli yan xətt hakimləri olacaq, Elçin Məsiyev dördüncü hakim funksiyasını yerinə yetirəcək.

    Qeyd edək ki, "Slaviya" - "Arsenal" matçı noyabrın 4-də baş tutacaq.

