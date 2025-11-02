Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Çempionlar Liqasında "Arsenal"ın oyununa təyinat alıb
Futbol
- 02 noyabr, 2025
- 14:25
Azərbaycanın FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA-dan təyinat alıb.
"Report"un məlumatına görə, o, Çexiyada yerli "Slaviya" və İngiltərənin "Arsenal" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununu idarə edəcək.
Zeynal Zeynalov və Akif Əmirəli yan xətt hakimləri olacaq, Elçin Məsiyev dördüncü hakim funksiyasını yerinə yetirəcək.
Qeyd edək ki, "Slaviya" - "Arsenal" matçı noyabrın 4-də baş tutacaq.
Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Çempionlar Liqasında "Arsenal"ın oyununa təyinat alıbFutbol
