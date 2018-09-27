Азербайджанский клуб обнародовал заявку на участие в Лиге чемпионов по футзалу

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан в Лиге чемпионов по футзалу клуб "Араз" направил в УЕФА первоначальный список игроков.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футзала Азербайджана, главный тренер Хосе Алесио Да Силва включил в список 16 футзалистов. Трое из них вратари:

Вратари: 12. Ровшан Гусейнли, 1. Эмин Курдов, 16. Владислав Резнов

Игроки: 17. Иса Атаев, 11. Хатаи Багиров, 7. Рамиз Човдаров, 8. Ризван Фарзалиев, 15. Адам Хабибов, 19. Самир Хамзаев, 3. Рузигар Ибрагимзаде, 14. Эльшан Ибрамхалилов, 2. Адиль Исмайлов, 10. Нихад Исмайлов, 20. Кянан Манафов, 13. Эмин Микаилов, 9. Октай Рустамли.

В основном групповом этапе "Араз", наряду с хозяевами поля в Словакии, также поборется силами с чемпионами Литвы и Мальты. 3 октября соперником станет литовская команда "Витис", 4 октября – мальтийская "Валетта", 6 октября словацкая "Лученец". Первые две встречи стартуют в 17:30 по бакинскому времени, последняя – в 20:00. Встречи будут организованы на Sportova hala Arena.